Auto contro un muro a San Benedetto dei Marsi, morta la 20enne Gioia Muliere. Ferito il fidanzato

Un incidente mortale si è verificato la scorsa notte a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila). Vittima la ventenne Gioia Muliere, mentre il fidanzato è rimasto ferito. Gioia, grande appassionata di sci, aveva frequentato l’istituto tecnico commerciale «G. Galilei» ad Avezzano (L'Aquila).

Dai primi rilievi delle forze dell’ordine giunte sul posto sembrerebbe che l’auto dei due giovani sia stata l’unica coinvolta, ma resta da stabilire come abbia fatto a finire contro un muro. Sul posto intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che non hanno potuto far altro che costatare il decesso della giovane ragazza.