Il kitesurfer Alessandro Ognibene risucchiato da un elicottero durante l'esibizione Nato: risarcimento di 243mila euro dal ministero

Il kitesurfer Alessandro Ognibene riceverà un risarcimento di 243.000 euro dal Ministero della Difesa, in seguito a un incidente avvenuto il 3 ottobre 2018. Durante una pratica di kitesurf sulla costa di Ladispoli, Ognibene fu coinvolto in un drammatico incidente con un elicottero militare impegnato in un'esercitazione, che lo trascinò via a causa del forte spostamento d'aria generato dalle sue eliche. Lo racconta il quotidiano la Repubblica.

La vicenda ha portato a un processo civile, dove è stato stabilito che il Ministero della Difesa dovrà compensare il surfista per le ferite e i traumi subiti. Ognibene, profondamente segnato dall'evento, racconta di vivere con dolori intensi e di essere tormentato da incubi notturni.

L'incidente è avvenuto mentre un elicottero CH47C, parte di un'esercitazione NATO, volava a bassa quota sopra la spiaggia. L'aereo, passando sopra il surfista che in quel momento sollevava la vela del suo kite, ha creato un'onda d'aria tale da lanciarlo violentemente in aria per diversi metri, causandogli gravi ferite al momento dell'impatto con il suolo.