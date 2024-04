Tentato omicidio nel corso di una lite condominiale alle 19.30 di ieri in via delle Margherite, a Nettuno, vicino a Roma. Un 56enne è stato accoltellato al costato da un 46enne. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la polizia.

La vittima è stata trasportata urgentemente in ospedale con un collasso polmonare in corso. E’ in pericolo di vita. Arrestato il responsabile.