Sui social del Partito Democratico una card con la foto della ministra del Turismo in bianco e nero e la frase «Santanchè si è dimessa», seguita da un asterisco. Nel testo che accompagna la foto viene ripreso l’asterisco, con la spiegazione dello scherzo firmato Pd: «pesce d’aprile, purtroppo». «Ma non ci arrendiamo, - si aggiunge - ogni giorno in più da ministra è un’offesa alle istituzioni del Paese».