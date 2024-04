Si stava prostituendo davanti Chiesa di San Bernardo Chiaravalle dove, in quel momento, si stava celebrando la messa di Pasqua. Per questo una 20enne romena è stata bloccata sabato notte, in via Palmiro Togliatti all’angolo con via Degli Olmi, in zona Centocelle, alla periferia di Roma.

I militari sono intervenuti e dopo averla identificata, è stata condotta in caserma e denunciata per atti osceni in luogo pubblico.