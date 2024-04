Agguato a Bari: ucciso Lello, il nipote 41enne del boss Capriati

Non c'è stato niente da fare per il 41enne Raffaele Capriati, meglio conosciuto come Lello, che è morto al Policlinico di Bari, dopo essere stato colpito in un agguato in via Bari nel quartiere Torre a Mare del capoluogo. Lello era figlio di Sabino e nipote di Antonio Capriati, boss dell’omonimo gruppo criminale barese. Era uscito il 21 agosto 2022 dal carcere dopo 17 anni di reclusione, con le accuse di concorso in omicidio volontario e detenzione di arma da fuoco con l’aggravante di aver favorito un’associazione mafiosa. Lello Capriati, infatti, fu coinvolto nella faida tra i gruppi Capriati e Strisciuglio che culminò con la morte dell’innocente 16enne Michele Fazio: il giovane fu ucciso per errore tra i vicoli di Bari vecchia il 12 luglio 2001.

Il 21 novembre 2018, al quartiere Japigia di Bari, fu ucciso anche il fratello di Lello Capriati, Domenico, mentre rientrava a casa, anche lui dopo aver scontato una lunga detenzione.