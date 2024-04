E’ di Rita Trevisan il corpo trovato in un canale d'acqua a Bollate (Milano)

E’ di Rita Trevisan il corpo trovato e recuperato dai carabinieri e vigili del fuoco in un canale d’acqua a Bollate (Milano) dopo la segnalazione di un residente. Sotto il corpo riverso a pancia in giù i soccorritori hanno ritrovato anche la borsa dell’anziana, scomparsa lo scorso 4 febbraio, contenente i suoi documenti, un vecchio cellulare e alcuni effetti personali. Per accertare le cause del decesso è stata disposta l’autopsia.

L’ipotesi dei militari del comando provinciale di Milano e della compagnia di Rho è che l’anziana di 85 anni o per un malore o per una caduta accidentale sia finita nel corso d’acqua. Quella domenica pomeriggio era andata a far visita ad una cugina ad Ospiate.