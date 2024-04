L'orrore delle foto al processo per il femminicidio di Giulia Tramontano: "Morta per emorragia dopo 37 coltellate"

Nessuno in aula per la proiezione delle foto del corpo di Giulia Tramontano. La quinta udienza del processo a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio della fidanzata 29enne incinta al settimo mese, è stata infatti dedicata ai dettagli del rinvenimento del cadavere e a quanto emerso dall’autopsia. Giornalisti e pubblico, tra cui anche diversi studenti di un liceo milanese che si trovavano lì per assistere all’udienza, sono stati fatti uscire dall’aula quando è stato momento di mostrare le immagini.

A deciderlo, la Corte d’Assise di Milano su richiesta dell’avvocato di parte civile Giovanni Cacciapuoti, al quale poi si sono associate anche accusa e difesa. Ad ascoltare la prima parte della testimonianza del medico legale Nicola Galante, sono rimasti soltanto le parti e Impagnatiello, seduto nella «gabbia" degli imputati con lo sguardo basso per la maggior parte del tempo. Come ha spiegato successivamente il teste, Giulia è morta a causa di una «massiva emorragia acuta» provocata da «lesioni vascolari cervico-toraciche» che le sono state inflitte dal compagno.