Tamponamento con incendio tra camion e pullman sulla A14, un morto e 11 feriti

E’ di un morto e undici feriti, tra i quali almeno due in gravi condizioni, il bilancio di un tamponamento che si è verificato questa mattina, poco dopo le 9.30, sul tratto marchigiano dell’A14, all’interno della galleria Vinci, nel comune fermano di Cupra Maritima, in direzione sud. L’incidente ha interessato un autobus, con a bordo 8 persone, e due mezzi pesanti, uno dei quali, che trasportava sostanze alcoliche, è andato a fuoco: le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, che sono intervenuti con tre autobotti e un mezzo con un modulo idrico. A perdere la vita è stato il conducente del bus, di nazionalità macedone; degli 11 feriti, uno è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, uno al Trauma Center regionale, 2 al Murri di Fermo e 7 a San Benedetto del Tronto. Il tratto autostradale tra Fermo e Porto San Giorgio in direzione sud è tuttora chiuso e all’interno ci sono 5 km. di coda.