Napoli, un selfie per ogni schiaffo preso e dopo l'ultima violenza sviene: l'album degli orrori incastra l'ex compagno

Un vero album degli orrori. Ogni schiaffo, ogni pugno o calcio che riceveva, si faceva dei selfie per lasciare traccia di quello che subiva quello che subiva. Così ai carabinieri una donna ha potuto mostrare le immagini di quello che ha subito dal compagno violento nel corso di un anno, il 2023, della loro tormentata relazione.

I militari dell’Arma a Napoli hanno raccolto questa testimonianza digitale dopo essere intervenuti in un’abitazione dei Colli Aminei su indicazioni del 112. La vittima di questa storia era andata a cena con il suo ex, sicura di convincerlo a rimanere amici e a rassegnarsi alla fine della loro relazione; invece l’uomo l’ha seguita anche dentro casa dopo il 'no' e l’ha picchiata con violenza davanti alla madre di lei, pure intervenuta nel tentativo di sottrarre la figlia alle botte che l’hanno fatta vomitare e svenire.

I carabinieri hanno accompagnato la vittima in ospedale: 40 i giorni di prognosi prescritti dai sanitari. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e atti persecutori. Nella stanza tutta per sé la denuncia della donna e la consegna delle fotografie a sostegno del suo racconto.