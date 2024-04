A Magione coppia con la Dengue, il contagio avvenuto all'estero. Al via la disinfestazione

Una coppia residente nel comune di Magione (Perugia) è stata contagiata dalla Dengue. Lo riferisce il sindaco, Giacomo Chiodini, nella sua pagina Facebook. Il contagio - spiega - è avvenuto all’estero oltre 15 i giorni fa.

Lo stato di salute della coppia - residente in una zona «molto remota» del territorio - è «buono», anche se sono presenti sintomi e le analisi hanno individuato la presenza del Dengue virus. Questa sera sarà eseguita una disinfestazione straordinaria nella zona di Borgoglione per abbattere eventuali zanzare, unico potenziale vettore dell’infezione. La disinfestazione avverrà a cura della Usl Umbria 1, dalle 19.00 alle 21.00.

Seguirà anche un trattamento specifico per il controllo delle larve nei giorni successivi limitato ai soli tombini. Le modalità esecutive del trattamento, sono state indicate e trasmesse al Comune di Magione dal Dipartimento prevenzione - Servizio igiene e sanità pubblica dell’Usl Umbria 1 che ha segnalato il caso. L’ordinanza comunale per la disinfestazione sarà pubblicata nelle prossime ore sul sito istituzionale del Comune di Magione.