Ennesimo incidente sul lavoro, morto un operaio 63enne nel Barese

Un operaio edile di 63 anni è morto questa mattina a Castellana Grotte, in provincia di Bari. Il corpo di Giuseppe Coletta Vispo è stato trovato in un cantiere in una traversa di via Virgilio, nel centro storico. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri che dovranno accertare se il decesso sia stato provocato da un malore oppure se si sia trattato di un incidente sul lavoro. A chiarire l'accaduto sarà l’autopsia che con ogni probabilità sarà svolta martedì prossimo. Il 63enne era conosciuto in paese. «Era un grande lavoratore, umile. Una persona perbene che si adoperava in tanti lavori», riferisce il sindaco di Castellana Grotte, Domenico Ciliberti. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i militari della Sezione investigazioni scientifiche, il 118, il personale dello Spesal della Asl di Bari e lo staff di Medicina legale del Policlinico di Bari.