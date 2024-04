Gita in Toscana, tre scolaresche finiscono in ospedale: disturbi gastrointestinali

Ricoverate tre scolaresche in gita a Montecatini Terme: si tratta di 52 persone, tra minori, giovani e adulti, alloggiate nello stesso albergo di Montecatini, ricoverati nei pronto soccorso di Pescia e Pistoia, Lucca e Prato, Empoli e al San Giovanni di Dio a Firenze, per aver accusato disturbi gastrointestinali a carattere acuto. Lo rende noto la Asl Toscana centro spiegando che «sono in buone condizioni di salute ma restano in osservazione».

Le prime chiamate per i soccorsi al 118, si spiega, sono giunte intorno alle 2 di oggi. Le tre scolaresche coinvolte sono dell’Itet Carducci Galilei di Fermo, del liceo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo e una di nazionalità serba.