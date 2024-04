Il Governo assicura: nessun taglio alla sanità. Ma le regioni lanciano un Sos per gli ospedali

Adesso partiranno dei tavoli per capire le esigenze di ogni singola regione. Ho trovato disponibilità da parte dei governo», ha annunciato il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Disponibilità confermata dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, che si è detto convinto che a un tavolo di confronto con le regioni «si definiranno questi aspetti». Proprio ieri, ha reso noto, «con il ministro della Salute Schillaci abbiamo inviato una lettera per avere un quadro chiaro della situazione e degli investimenti in sanità perché in molti casi bisogna anche definire e capire quali sono le tempistiche e il livello di avanzamento dei progetti».

La contrapposizione tra governo e regioni sulla sanità pubblica, a pochi giorni dall’appello di 14 scienziati e Nobel per maggiori fondi al Servizio sanitario, resta marcata. Non c'è alcun taglio ma, anzi, un aumento delle risorse, è la posizione ribadita anche oggi dall’esecutivo; le regioni denunciano invece che i tagli ci sono, a partire dagli ospedali sulla cui sicurezza lanciano l’allarme. Non è tuttavia un totale muro contro muro e, dopo l’annunciata intenzione dei governatori di rivolgersi alla Consulta in mancanza di un cambio di rotta del governo, oggi pare aprirsi una possibilità di confronto tra le parti. «Ho sentito anche questa mattina sia il ministro Fitto sia il ministro Schillaci.

In attesa del confronto, l’esecutivo ha comunque ribadito come quella in atto per la sanità non sia assolutamente una politica di tagli. A conferma di ciò, Schillaci ha ricordato che ci sono «3 miliardi in più per il 2024, 4 per il 2025, 4,2 per il 2026": «Non ricordo incrementi di questa portata nelle finanziarie di qualche anno fa. La salute con questo governo è diventata una priorità che stiamo affrontando con interventi concreti e non solo con slogan. Dire che stiamo facendo dei tagli alla Sanità - ha commentato - è falso». Riferendosi quindi ai prossimi obiettivi per la sanità, il ministro ha indicato l'abolizione del tetto di spesa alle Regioni per le assunzioni ed il Piano contro le liste d’attesa che «a breve sarà messo in campo».

Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha inoltre rilevato che nel 2019 il Fondo sanitario «era di 114 miliardi, oggi col governo Meloni è di 134 miliardi di euro: abbiamo cioè 20 miliardi in più per curare gli italiani». Linea sostenuta pure dal vicepremier Antonio Tajani che, negando la presenza di tagli al settore, ha sottolineato al contempo la necessità di «un nuovo piano sanitario, una riforma» perchè «la salute per noi è una priorità».