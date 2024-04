Roma, due bus si scontrano a Monte Mario: diversi feriti, grave una bimba di pochi mesi

Scontro tra bus a Monte Mario, nel quadrante nord-ovest di Roma. A scontrarsi, secondo quanto si apprende, un bus della linea 998 della Tpl e un autobus 913 dell’Atac. Diverse persone, fra le quali alcuni minori, sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale che ha interdetto al traffico il tratto di strada tra via Cesare Castiglioni e via Sebastiano Vinci. La dinamica è al vaglio, ma, da una prima ricostruzione, sembra che il 913 sia stato urtato dal 998 che avrebbe perso il controllo e sarebbe poi salito sul marciapiede.

C'è anche una bimba di pochi mesi tra i passeggeri rimasti feriti giunta in ospedale in codice rosso. Sembra che il conducente della Roma Tpl, per cause ancora d’accertare, abbia perso il controllo del mezzo. Lo schianto si è verificato in via Cesare Castiglioni, vicino al capolinea di Monte Mario