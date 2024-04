Arrestato grazie ai social, il latitante Vincenzo Matacena viveva in camper sul lungomare di Valencia

Viveva in un camper parcheggiato in un’apposita area del lungomare di Valencia la famiglia di Vincenzo Matacena, il 39enne del rione Traiano di Napoli ricercato dall’ottobre del 2021 e arrestato in Spagna grazie alle attività di web patrolling dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Bagnoli. Attraverso l’analisi dei social non solo della moglie di Matacena ma anche della sorella e di altri parenti, i militari dell’arma sono riusciti a risalire alla precisa posizione in cui si trovavano. Per un periodo, inoltre, il figlio della coppia ha vissuto con la zia: a confermarlo anche un post in cui la donna si scaglia contro l’hostess di una compagnia aerea ritenuta colpevole di averle impedito di riportare il piccolo dai genitori: "Sicuramente sei una hoastess che mi conosce perché per andare a vedere e verificare se il bambino è o meno mio figlio devi proprio avere una vita di cacca... hai fatto sì che perdessimo il volo... sappi che ti auguro il peggio...baci baci vipera».