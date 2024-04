Ponte sullo Stretto, Ciucci: massimo impegno e trasparenza contro eventuali interferenze mafiose

«La società Stretto di Messina agisce nell’assoluto rispetto delle norme. Sono stati istaurati rapporti di collaborazione con gli Uffici territoriali del Governo e le Forze dell’ordine competenti con la comune volontà di promuovere e garantire la cultura della legalità, della trasparenza amministrativa e della tracciabilità dei flussi finanziari, ossia di tutti gli introiti e i pagamenti relativi agli espropri e alla realizzazione dell’opera. L’obiettivo è di contrastare i possibili tentativi da parte della criminalità organizzata di speculare sulle attività espropriative e di inserirsi nei canali di provvista dei mezzi di finanziamento dell’opera».

Lo sottolinea l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, sentito dall’ANSA in relazione a notizie stampa su presunte interferenze mafiose nelle fasi espropriative per la realizzazione del ponte.

«In questo quadro, prima delle attività di occupazione delle aree e di liquidazione degli espropri e prima dell’avvio dei cantieri, saranno aggiornati i protocolli di legalità, già sottoscritti in passato, con lo scopo di tenere conto delle più avanzate tecniche di monitoraggio. In particolare, - spiega - per quanto riguarda specificamente le procedure espropriative, nell’ambito dei protocolli di legalità in corso di finalizzazione con le competenti Prefetture, conformemente agli schemi tipo approvato dal Cipess, sono previste specifiche misure volte a verificare preventivamente eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri ed ad assicurare la massima trasparenza delle procedure».