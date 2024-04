Terremoto dell’Aquila, 15 anni dopo l’intelligenza artificiale aggiunge 60mila scosse alla sequenza

Negli anni successivi, gli studi sulla sequenza sismica dell'Aquila hanno continuato ad evolvere, soprattutto grazie ai progressi nell' intelligenza artificiale applicata alla sismologia . L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in uno studio a cura di Rossella Fonzetti e Claudio Chiarabba , sottolinea come, tramite l'uso di algoritmi avanzati, sia stato possibile sviluppare cataloghi sismici più dettagliati, capaci di individuare anche terremoti di magnitudo minore , spesso non rilevabili con le metodologie tradizionali.

Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 , un terremoto di magnitudo 6.1 secondo il Bollettino Sismico Italiano e di magnitudo 6.3 secondo il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 e il Catalogo European-Mediterranean Regional Centroid-Moment Tensors , scosse ampiamente la provincia dell'Aquila , lasciando un tragico bilancio di 309 morti , 1.600 feriti e oltre 70.000 sfollati . Questo evento si verificò in una zona riconosciuta per la sua elevata pericolosità sismica , con la sismicità che si manifestava attraverso un complesso di faglie "normali" responsabili di fenomeni di estensione terrestre .

Futuro del monitoraggio sismico

Tali avanzamenti non solo arricchiscono la nostra comprensione delle dinamiche sismiche, ma aprono anche nuove prospettive per il monitoraggio sismico in tempo reale, essenziali per analisi geofisiche avanzate e per una più profonda comprensione delle dinamiche terrestri. Questo approccio innovativo, sottolineato dall'INGV, rappresenta un passo avanti significativo nel campo della sismologia, promettendo miglioramenti nella previsione e nella gestione delle emergenze sismiche.