Si ribalta col trattore mentre taglia l'erba: muore 77enne

Un uomo di 77 anni ha perso la vita nell’Alessandrino, in frazione Polverola di Casasco mentre era impegnato a tagliare l’erba su un terreno vicino alla sua casa. La vittima era alla guida di un trattorino fuoristrada a 4 ruote motrici , del peso di circa 4 quintali. Per cause che sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco di Tortona che sono intervenuti sul posto con i Carabinieri, il mezzo si è ribaltato e il conducente è rimasto schiacciato dal rollbar che aveva alle spalle.