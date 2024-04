Bruno Valensise nuovo direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ha nominato Bruno Valensise quale nuovo direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi), con decorrenza del mandato da venerdì 19 aprile. Lo rende noto Palazzo Chigi.

«La nomina di Bruno Valensise nel ruolo di direttore dell’AISI, effettuata oggi dalla Presidente del Consiglio Meloni, è una scelta pienamente appropriata. Valensise saprà interpretarne le mansioni al meglio, con la sua esperienza ed un know how di altissimo livello che saranno decisive di fronte a quelle complessità che oggi anche il comparto dell’intelligence si trova ad affrontare. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro; al suo predecessore Mario Parente i ringraziamenti per il lavoro svolto». Così il vicesegretario FI Deborah Bergamini.