E' morto Paolo Pininfarina: una vita dedicata al lavoro

Paolo Pininfarina è nato a Torino il 28 agosto 1958. Dopo la laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino, nel 1982 ha iniziato il suo percorso professionale alla Pininfarina. Ha trascorso un’esperienza formativa negli Stati Uniti nel 1983, dove ha svolto uno stage presso la Cadillac a Detroit, seguito da un periodo in Giappone presso la Honda. Dal 1984 al 1986, ha ricoperto il ruolo di Responsabile qualità ed affidabilità nel programma Allantè per la Cadillac. Successivamente, tra il 1987 e il 1989, è diventato Program manager nel programma di Engineering GM 200 per la General Motors. Nel 1987, Paolo Pininfarina ha assunto la carica di presidente e Amministratore Delegato della Pininfarina Extra srl, una società del gruppo Pininfarina specializzata in design industriale, arredamento, architettura, nautica e aeronautica. Dalle prime partnership di successo, come quella con Snaidero, che lo ha visto protagonista del lancio internazionale della cucina Ola, ancora in produzione dopo oltre 30 anni, ha avviato collaborazioni con aziende leader internazionali quali Alenia Aermacchi, Bovet, Calligaris, Chivas Regal, Coca-Cola, Costa Coffee, Lavazza, Motorola, Samsung, Unilever.

Tra i progetti di cui andrà più fiero, gli interni del nuovo stadio della Juventus, la sua squadra del cuore. Oltre alla sede di Cambiano (Torino), nel 2006 apre la Pininfarina Extra Usa a Fort Lauderdale, Florida, da cui poi deriverà l’attuale Pininfarina of America, che oggi serve i mercati americani dalle sedi di Miami e New York. Durante la sua leadership, Pininfarina Extra ha sviluppato centinaia di progetti, molti dei quali si sono aggiudicati prestigiosi premi internazionali di design. La Extra verrà in seguito fusa per incorporazione nella Pininfarina spa, a inizio 2019. Oltre al suo ruolo chiave all’interno di Pininfarina Extra, Paolo ha contribuito significativamente alla capogruppo Pininfarina spa. Dal 1988, è stato membro del consiglio di amministrazione e dal 2002, membro del Comitato di direzione. A partire dal 2002, ha assunto il ruolo di responsabile Direzione Sistema Qualità, contribuendo al conseguimento della certificazione ISOTS/16949 nel luglio del 2003.