Carcere per i 4 giovani italiani accusati di stupro a Maiorca

Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere senza possibilità di cauzione per i 4 giovani italiani arrestati domenica per un presunto stupro di gruppo e portati oggi in tribunale a Maiorca. Lo segnalano fonti dell’Ufam, il gruppo operativo della polizia di assistenza alle famiglie e alla donne maltrattate, che indaga sul caso di violenza sessuale.

Dopo l’aggressione avvenuta all’alba di domenica nell’appartamento di Playa de Palma de Maiorca, la giovane brasiliana, riuscita a sottrarre il passaporto a uno dei 4 aggressori, si è recata al commissariato di Palma di Maiorca per denunciare l’accaduto. Subito è stato attivato il protocollo stabilito per le vittime di violenza sessuale e la ragazza è stata portata in un centro medico dove è stata visitata e le sono state riscontrate lesioni compatibili con la violenza sessuale.

Parallelamente sono scattate le indagini di polizia giudiziaria per l’identificazione dei responsabili. Gli agenti hanno scoperto che i quattro giovani italiani, fra i 24 e i 27 anni, avevano previsto di rientrare in Italia con un volo la stessa domenica, per cui hanno accelerato gli accertamenti e proceduto agli arresti per presunta violenza sessuale di gruppo.