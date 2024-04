Morta vicino Aosta, si cerca un giovane nato in Italia

Sono concentrate su un giovane nato in Italia le ricerche del possibile assassino della ragazza trovata morta in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d’Aosta. Lo ha appreso l’Ansa. Le indagini - è stato aperto un fascicolo per omicidio - sono condotte dai carabinieri di Aosta e coordinate dal pm Manlio D’Ambrosi e dal procuratore capo Luca Ceccanti. Secondo l’autopsia la giovane, una ventiduenne francese, è stata uccisa a coltellate. Il ragazzo ricercato, di origini egiziane, era stato visto con lei nei giorni precedenti il delitto.