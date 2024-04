Sciopero Cgil-Uil dell'11 aprile, così le 4 ore nei trasporti. Per i treni 9-13, poi bus e metro

Bus, metro, treni e taxi a rischio domani per lo sciopero nazionale proclamato da Cgil e Uil, che è di 4 ore per tutti i settori privati, tranne che per l’edilizia dove lo stop è di 8 ore. Dopo la strage nella centrale di Suviana, lo sciopero è esteso a 8 ore in Emilia Romagna per tutti i settori pubblici e privati, compreso il trasporto aereo, escluso invece dall’astensione a livello nazionale. Assicurate le fasce di garanzia. Lo sciopero è sotto lo slogan «Adesso basta» per chiedere zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale di fare impresa. Questa le modalità nei trasporti.

TRENI DALLE 9 ALLE 13

Nel trasporto ferroviario lo stop per il personale addetto alla circolazione dei treni è dalle 9.01 alle 13. Viene assicurata la fascia di garanzia dalle 6 alle 9 e sono assicurati i treni garantiti. Lo stop interessa anche il trasporto merci su rotaia. Il personale addetto agli appalti ferroviari sia di terra (pulizia treni, stazioni, uffici) sia viaggiante (ristorazione, pulizia a bordo e accompagnamento treni notte) si ferma il secondo mezzo turno di lavoro.