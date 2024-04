Femmina di cane pastore maremmano incinta impiccata, Aidaa denuncia l'uccisione

È stata trovata impiccata con una corda ad un albero sui monti degli Altipiani di Arcinazzo: una femmina di cane pastore maremmano è stata uccisa nel pomeriggio e lasciata appesa come un macabro avvertimento.

A notare il corpo è stato un escursionista che stava affrontando uno dei percorsi sul monte Rafani, nel reatino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Forestali di Fiuggi che però hanno solo potuto constatare il decesso ed avvertire i veterinari della Asl di Frosinone. Sono stati loro ad accertare che la femmina di pastore maremmano era incinta. Con lei sono morti anche i cuccioli.

Sulla vicenda è intervenuta l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - Aidaa che ha presentato in serata una denuncia contro ignoti. L’associazione ha messo a disposizione una ricompensa di tremila euro a favore di chi, con la propria denuncia alle forze dell’ordine e con la sua successiva testimonianza in un eventuale processo, riuscirà a far individuare e condannare l’autore o gli autori dell’uccisione.