La tragedia di Suviana nell'appennino bolognese: individuata la quinta vittima. Il pm: "Accertamenti su appalti e subappalti"

Per i sindacati Cgil e Uil sono 15 mila le persone che stanno partecipando alla manifestazione in piazza Maggiore per dire basta alle morti sul lavoro, dopo la strage nella centrale di Bargi sul lago di Suviana. «Se siamo 15mila è perché Bologna ha un cuore grande e quando serve sa scendere in piazza», ha sottolineato dal palco il sindaco di Bologna e metropolitano, Matteo Lepore.

Pm Bologna: "Accertamenti sui subappalti"

Ci sono accertamenti in corso sugli appalti e i subappalti, abbiamo dato una delega per questo. Non è che il subappalto di per se stesso è un problema, è una figura giuridica prevista dal codice civile a cui tradizionalmente si ricorre per avere personalità specifiche. Non deve essere vista in ottica pregiudizialmente negativa, lo sguardo verso le competenze non deve essere ideologico. Qui noi valuteremo le condizioni delle ditte e se dal punto di vista normativo, di prevenzione e infortunistica è stato fatto tutto». Lo ha detto il procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato, nel corso di un punto stampa sulla strage di Suviana.