Uccise il padre a martellate a San Martino in Rio, Marco Eletti condannato a 24 anni in appello

Confermata in secondo grado la condanna a 24 anni e due mesi di reclusione per Marco Eletti per l’omicidio premeditato del padre e il tentato omicidio della madre, il 24 febbraio 2021 a San Martino in Rio, nel Reggiano.

La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza della Corte d’Assise del tribunale di Reggio Emilia del febbraio 2023, rigettando di fatto le richieste avanzate dall’accusa (che in primo grado aveva chiesto l’ergastolo) e della difesa - affidata all’avvocato Domenico Noris Bucchi - che chiedeva cadessero le aggravanti della premeditazione nonché la concessione delle attenuanti generiche prevalenti.

Fra sessanta giorni sono attese le motivazioni della sentenza, poi le parti valuteranno un eventuale ricorso in Cassazione. Eletti ha ammazzato a martellate il padre Paolo nell’abitazione di famiglia e aveva cercato di uccidere la madre Sabrina Guidetti che si è salvata dopo essere stata trovata narcotizzata e coi polsi tagliati a fianco del cadavere del marito quello stesso giorno, mentre è stato assolto dall’accusa di falsificazione delle ricette per ottenere il benzodiazepine, sostanza iniettata nei bignè portati alla famiglia e mangiati dalla madre.