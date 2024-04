"Il Gattopardo di Lucchini", gaffe della ministra Santanchè agli Stati generali del cinema a Siracusa

Lapsus della ministra del Turismo, Daniela Santanché alla cerimonia inaugurale degli Stati generali del cinema a Siracusa, parlando degli scenari della Sicilia con i giornalisti dice che «credo nessuno possa dimenticare Il Gattopardo di Lucchini», poi dal palco precisa: "Ho detto Lucchini e non Visconti», prevedendo che questo "domani finisca sui giornali". Prima dell’avvio dell’iniziativa, che si terrà per tre giorni, nel castello di Maniace, la ministra ricorda i «tanti film bellissimi che sono stati girati in Sicilia, e un’ultima serie televisiva come White Lotus che ha fatto diventare ancora di più questa Isola una destinazione turistica».

«Devo ringraziare l’assessore regionale Amata - ha aggiunto - perché si apre il primo momento in collaborazione tra il ministero del Turismo e la Regione Siciliana. Abbiamo deciso insieme di farlo sul cinema perché ci sembra uno dei turismi che è assolutamente dirimente per la crescita del turismo anche in questa Isola. «Il cineturismo - ha sottolineato Santanchè - è assolutamente fondamentale e quindi insieme all’assessore, a cui devo fare i complimenti perché ha messo un parterre dove ci sono tutti i player di questo settore, si va avanti lavorando insieme Ministero e Regioni perché poi si vince con la squadra».