Madre in travaglio sul bus Lombardia-Sicilia, il bimbo nasce in ambulanza a Lagonegro

Si chiama Ibrahim, pesa tre chili e mezzo ed è nato su un’ambulanza: la storia è accaduta la notte scorsa, nei pressi di Lagonegro (Potenza). La madre, 29enne, afghana, era in viaggio su un autobus partito dalla Lombardia e diretto in Sicilia, insieme al marito e ad altri due figli, di sette e quattro anni.

A quel punto è stato un attimo: la corsa verso l’ospedale in appena sette minuti e il pullman con la famiglia a seguito». Nonostante le difficoltà linguistiche, l'infermiera è riuscita a far partorire la donna e ha tagliato perfettamente il cordone ombelicale, «ricevendo i complimenti anche una volta giunta presso la struttura sanitaria di Lagonegro».

Madre e bimbo stanno bene. Per l’infermiera è stata "un’emozione unica per aver aiutato una vita a nascere seppur in circostanze precarie. E’ stato come rivivere il momento della nascita dei miei due figli che oggi hanno 19 e 14 anni. Tanta paura ma il sangue freddo ha prevalso». Come successe anche dieci anni fa, quando aveva salvato un bimbo abbandonato nel bagno di un centro commerciale della zona.