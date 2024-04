Tragedia in Abruzzo, auto si schianta contro un muro: morti due giovani di 23 e 33 anni

Un ragazzo di 23 anni e una donna di 33 anni, originari della Romania, sono morti in un incidente stradale avvenuto attorno alle 2.45 all’interno della galleria Pianacce nel territorio comunale di Montesilvano (Pescara).

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiavano le due vittime, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il muro di cemento della corsia opposta. Lanciato l’allarme, sul posto sono interventi i vigili del fuoco di Pescara, il 118 e la polizia stradale. I due giovani sono morti sul colpo.