Guerra in Medio Oriente, la telefonata nella notte di Biden a Netanyahu che ha evitato il caos

E’ stata una telefonata nel cuore della notte ad evitare che tutto il Medio Oriente prendesse fuoco, con esiti impensabili. Mentre l’attacco iraniano era ancora in corso e il mondo tratteneva il fiato, Joe Biden ha alzato la cornetta dalla Casa Bianca per chiamare Benyamin Netanyahu, rassicurarlo sull'incrollabile sostegno di Washington dopo gli attriti sulla guerra a Gaza ma avvertirlo altrettanto chiaramente che gli Stati Uniti non si sarebbero fatti trascinare in una guerra contro Teheran.

E quindi non avrebbero sostenuto una contro rappresaglia israeliana. L’insuccesso dell’offensiva del regime iraniano - al 99% respinta dall’Iron Dome israeliano e dalle forze americane, britanniche, francesi e giordane - è «una vittoria» di Israele, un successo strategico che «dimostra la vostra capacità di difendervi dai vostri nemici» assieme agli alleati, è stato il messaggio che il commander-in-chief ha consegnato al vecchio amico Bibi nel tentativo (per il momento riuscito) di placarne la rabbia e prevenire una reazione contro l’Iran e i suoi alleati in Libano, Siria e Yemen. Secondo fonti israeliane citate dal New York Times, proprio in seguito alla telefonata il premier israeliano avrebbe bloccato la ritorsione sollecitata dai falchi del suo gabinetto di guerra. «Ogni discussione che ha avuto, ogni decisione che ha preso Biden erano volte ad evitare un allargamento del conflitto. Gli Stati Uniti non vogliono la guerra», ha spiegato in serata il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana John Kirby.