Femminicidio ad Aosta, "overdose di farmaci" per l'indagato Sohaib Teima

Sohaib Teima si è accasciato a terra mentre veniva portato fuori dalle celle di sicurezza del palazzo di giustizia di Grenoble. Un malore poco prima dell’udienza per la sua possibile estradizione in Italia. Giudici e avvocato ipotizzano possa aver assunto una dose eccessiva di farmaci antidepressivi. Intanto nei boschi sopra La Salle, a poco più di 200 chilometri di distanza, un’unità cinofila dei carabinieri cercava l’arma del delitto.

Il procuratore avrebbe dovuto fornire il suo parere dopo il mandato d’arresto europeo spiccato dall’Italia. Poi i giudici si sarebbero dovuti ritirare per esaminare il caso. Alle 11.45 il giovane è stato portato all’ospedale universitario di Grenoble.

Durante l’udienza - riporta la stampa francese - il suo legale e la corte hanno riferito che il ragazzo segue un trattamento farmacologico antidepressivo: il malore potrebbe essere legato a un sovradosaggio.

Per avere sue notizie la madre, arrivata in città da Fermo, si è spostata dal palazzo di giustizia alle corsie del nosocomio. Lo stato di salute del ventunenne italo-egiziano fa passare in secondo piano le questioni che ruotano attorno alla procedura di estradizione.

Una su tutte l’eventuale richiesta della procura di Grenoble di processarlo per omicidio. Anche in Francia infatti gli inquirenti hanno aperto un fascicolo analogo a quello della procura di Aosta: il femminicidio potrebbe essere considerato come l’atto finale dei maltrattamenti per i quali il ragazzo era già a processo oltralpe.