Si schianta contro l'auto dell'ex per ucciderla: arrestato 53enne. La donna ricoverata con fratture e traumi

Era al telefono con le forze dell’ordine mentre quell'uomo che aveva denunciato per stalking e minacce la seguiva lungo le strade di Carbonia. E parlava con la polizia anche quando lo stesso uomo al volante di un’auto si lanciava contro la sua, tentando di ucciderla. È accaduto ieri pomeriggio sulla strada statale 126, vittima una 45enne attualmente ricoverata all’ospedale Brotzu di Cagliari con fratture e traumi. In manette è finito A.Z., 53 anni, ex guardia giurata, arrestato dalla Squadra mobile di Cagliari con le accuse di tentato omicidio, atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento. L’uomo è piantonato all’ospedale Sirai di Carbonia, dove è stato ricoverato a seguito dell’incidente: ha una sospetta frattura del bacino e altre contusioni, non è in pericolo di vita. Con il suo avvocato, Emilio Mameli, non ha parlato per spiegare cosa lo ha spinto a tentare di uccidere la sua ex: «Non è ancora in condizioni», fa sapere all’ANSA il legale. Il tentativo di femminicidio è avvenuto ieri pomeriggio anche se i problemi tra i due iniziano già nel 2022 quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Mobile, la loro relazione finisce.

Da lì in poi avrebbe tormentato la donna fino a minacciarla e lei, preoccupata, decide di rivolgersi ai carabinieri. La denuncia finisce in Procura a Cagliari e per l’ex guardia giurata arrivano un procedimento penale con un processo fissato per il prossimo giugno e un provvedimento di divieto di avvicinamento alla 45enne. Un deterrente che però non è servito a fermare la persecuzione. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, negli ultimi mesi le minacce via telefono e con messaggi, ma anche i pedinamenti e gli appostamenti vicino al luogo di lavoro, ricominciano. Una situazione insopportabile per la donna, che proprio ieri mattina si rivolge nuovamente alle forze dell’ordine e denuncia l’uomo seconda volta. Il tentato omicidio avviene poche ore dopo. La vittima è a bordo della propria Ford Fiesta quando incrocia per la prima volta l’Alfa 147 condotta da A.Z.. Non una visione casuale, si accorge di essere seguita e chiama il Numero Unico 112 che gira la comunicazione al commissariato di polizia di Carbonia: «Mi sta seguendo», dice al telefono ai poliziotti.