Omicidio a Esino Lario, assessore comunale ucciso in strada: arrestato il vicino di casa 60enne

Omicidio questa mattina a Esino Lario, centro montano in provincia di Lecco. Secondo quanto si è potuto finora apprendere, la vittima dell’omicidio è un amministratore comunale di 53 anni. Si tratta di Pierluigi Beghetto, consigliere comunale e assessore, ucciso oggi nel corso di una lite condominiale.

Sul posto sono intervenuti in forze i carabinieri della Compagnia di Lecco, con indagini coordinate dalla Procura di Lecco. Da Sondrio è atterrato, attraverso la centrale operativa del 118, anche l’elisoccorso. Sono in corso i primi accertamenti per cercare i ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il 60enne che, questa mattina, avrebbe aggredito con un falcetto da giardinaggio il vicino di casa - il 54enne Pierluigi Beghetto -, al termine di un diverbio, uccidendolo, è in stato di arresto . Sul posto, oltre al sostituto procuratore di turno della procura di Lecco, personale dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecco per l’effettuazione dei rilievi.