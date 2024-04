Paura ai Quartieri Spagnoli di Napoli, crolla la facciata di un palazzo

Un’esplosione, accompagnata da un forte odore di gas si è verificata al quarto piano di un palazzo ai Gradini San Matteo a Toledo ai Quartieri Spagnoli, a Napoli. Sono caduti pezzi di intonaco sulla scalinata sottostante dove si trova l’ingresso del palazzo nel quartiere affollato dai turisti. Una coltre di polvere ricopre le auto parcheggiate e tutta la gradinata sottostante è ricoperta di pietre. Tanta la paura, ma nessun ferito.

Sul posto vigili del fuoco e polizia che hanno transennato la zona e fatto allontanare le persone prima di iniziare le verifiche nel palazzo. L’esplosione ai Gradini San Matteo a Toledo ai Quartieri Spagnoli, a Napoli si è verificata al civico 126. E’ venuto giù il muro che affianca il balcone del quinto piano. Presumibilmente, si può ipotizzare la presenza di qualche caldaia ma questo particolare è ancora da accertare.

Solo per una fortunata coincidenza in strada non c'era nessuno: fino a pochi secondi prima la strada era occupata da bambini che stavano giocando a pallone e diversi turisti a passeggio. All’improvviso, raccontano i residenti, c'è stato un frastuono, come un’esplosione e c'è chi dice di aver sentito puzza di gas. L'appartamento al quinto piano, stando alle prime verifiche, era temporaneamente disabitato. Sono comunque in corso verifiche sugli appartamenti vicini.