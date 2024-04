Mario e i gratta e vinci perdenti: "Ne ho per 362 mila euro, sono soldi buttati"

Ha deciso di raccontare la sua storia, fatta di anni e anni di tentativi di gioco al gratta e vinci. Un racconto affidato al regista teatrale Pietro Arrigoni con ben nove scatoloni di carta: il signor Mario in provincia di Brescia ha raccolto nove scatoloni con dentro "362 mila euro di gratta e vinci perdenti. E qui ci sono i tagliandi comprati prima del 2002, novanta milioni di lire, ovvero altri 45 mila euro. Li prenda lei, sparga questi nelle piazze. Che gli altri giocatori sappiano come si riduce chi insegue il sogno di una vincita che non arriva mai. Si fermino in tempo, si facciano aiutare". Spiega ancora al Corriere della Sera che li ha conservati "per ricordare a me stesso quanti soldi ho buttato via negli anni. Vedere i miei stipendi, i miei risparmi, trasformati in carta straccia pensavo potesse servirmi a smettere. È stato inutile. Ma finalmente mi sto facendo curare". L’uomo ha 70 anni e risiede a Brescia.