Traffico di droghe, l'impegno di leader del G7

«I leader G7 si sono impegnati a guidare gli sforzi in ambito internazionale per stroncare il traffico di droghe (in particolare quelle sintetiche dagli effetti particolarmente devastanti come il fentanyl), sequestrare i proventi illeciti derivanti dallo spaccio e prevenire la diffusione della tossicodipendenza soprattutto tra i giovani». Lo riferisce una nota sulla dichiarazione congiunta «per combattere assieme la produzione, la distribuzione e la vendita di droga» adottata dai capi di Stato e di Governo del G7, «su iniziativa» della premier Giorgia Meloni.