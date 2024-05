Apple, che succede? Il widget news è sparito senza preavviso da tutti gli iPhone

Apple ha silenziosamente eliminato il Widget News da tutti gli iPhone con sistema operativo iOS 17, senza fornire spiegazioni. Questo widget, che offriva aggiornamenti dalle principali testate giornalistiche, è sparito improvvisamente questa mattina da dispositivi con iOS 17.3, 17.4 e 17.4.1.

Curiosamente, il Widget News non era mai stato ufficialmente rilasciato in Italia, rendendo la sua scomparsa meno eclatante. In Europa e in Italia, infatti, non esistono né l'abbonamento né l'applicazione "News" che sono disponibili esclusivamente negli Stati Uniti.

Attualmente, Apple non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul motivo dietro la rimozione del widget, né ci sono indicazioni che possa essere reintegrato in futuro. Resta da vedere se questa scelta sarà permanente o meno.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, l'attenzione si sposta sul prossimo evento di Apple. La trasmissione inizierà un'ora prima dell'evento ufficiale, permettendo un dialogo aperto con gli spettatori sui potenziali annunci di Apple.