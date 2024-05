Le gemelle Kessler "unite per sempre": desiderano riposare nella stessa urna con la madre e il loro barboncino

Le gemelle Kessler, celebri figure del varietà italiano degli anni '60 e '70, hanno deciso di rimanere insieme per l'eternità. Alice e Ellen Kessler, oggi 87enni, hanno espresso il desiderio nelle loro volontà testamentarie di essere conservate nella stessa urna insieme alle ceneri della madre e del loro caro barboncino, Yello. Alice Kessler ha rivelato al giornale tedesco Bild che questa scelta è anche un modo per "risparmiare spazio" nei cimiteri.

Il loro desiderio, però, si scontra con le leggi bavaresi, che non permettono la sepoltura congiunta di persone e animali nella stessa urna, né la sepoltura di animali nei cimiteri umani. Nonostante questi ostacoli, le gemelle Kessler sono determinate a trovare una soluzione per realizzare le loro ultime volontà.

Le Kessler, nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Germania, si trasferirono in Italia nel 1961 e rapidamente conquistarono il pubblico con il loro talento nella danza, collaborando in televisione con icone dello spettacolo come Mina, Alberto Sordi e Raffaella Carrà.