Rapisce il figlio neonato e scaglia un pittbull contro gli agenti

Ha rapito il figlio neonato che era stato affidato dai servizi sociali e dal tribunale dei Minori al reparto neonatale dell’ospedale 'Spaziani' di Frosinone. Un uomo, di 51 originario di Frosinone, è stato arrestato dalla Polizia non senza fatica e dopo che aveva sguinzagliato contro gli agenti un pittbull. L’uomo aveva prelevato il figlio neonato in violazione del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma che aveva dichiarato la cessazione della potestà genitoriale. Dopo aver minacciato un’infermiera è fuggito portando con sé il bambino. Immediata la caccia all’uomo individuato nel centro di Frosinone a bordo di una Minicar. L’uomo si è dato alla fuga a forte velocità verso la zona più a sud della città, mettendo in atto manovre tali da provocare pericolo alla circolazione degli altri utenti, nel tentativo di far desistere la Volante dal proseguire l’inseguimento. Poi si è bloccato dinanzi a un caseggiato popolare dove ha richiamato il suo cane molosso. Con non poca difficoltà gli operatori hanno schivato l’animale e bloccato il 51enne. Il bimbo era stato nel frattempo affidato ad una conoscente che lo aveva riconsegnato al reparto di neonatologia.