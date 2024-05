Inganna un'anziana convincendola a filmarsi nuda per toglierle "il malocchio" e la truffa per 20mila euro

Con la scusa di toglierle "il malocchio", ha convinto un’anziana a filmarsi nuda e anche a fargli una serie di trasferimenti di denaro, per un totale di circa 20mila euro. Vittima della truffa, scoperta dai Carabinieri, è una pensionata settantenne di Molinella, nel Bolognese. E’ stata la stessa donna, quando ha capito di essere stata imbrogliata, ad andare in caserma a raccontare quello che le era successo. Frequentando alcuni social network, era incappata in un ciarlatano che è riuscito ad abbindolarla con la promessa che avrebbe potuto "liberarla dal male".

Per farlo, l’ha indotta a filmarsi e fotografarsi nuda, facendole credere che quelle immagini fossero necessarie alla procedura di "liberazione", per la quale l’uomo si è anche fatto pagare. Solo dopo qualche tempo la settantenne si è resa conto di avere a che fare con un truffatore e, superando la vergogna, è andata a fare denuncia, spiegando di avere sborsato in tutto circa 20mila euro. I carabinieri della compagnia di Molinella hanno avviato indagini, anche esaminando i trasferimenti di denaro, per cercare di identificarlo.