L'imprenditore agricolo Piero Pittaro muore e lascia l'azienda ai dipendenti

«Quando facevamo qualche controllo nei vigneti o le prove in cantina ci diceva, ogni tanto in lingua friulana, "Us lassi dut a vualtris" ('Lascio tutto a voì), ma francamente pensavamo che Piero scherzasse - racconta ai quotidiani Stefano Trinco, l'enologo del gruppo che è anche presidente della Doc Friuli - da parte nostra c'è grande emozione, oltre a un doveroso ringraziamento. E sicuramente l’impegno e la consapevolezza di portare avanti in prima persona l’azienda».

A cominciare dal lancio di quella che era stata una delle ultime idee del patriarca Piero: la creazione di uno spumante Blanc de Noir, naturalmente realizzato con il metodo classico, che è l’impronta aziendale, da uve esclusivamente Pinot nero.