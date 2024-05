Ruba in casa e si addormenta su letto del proprietario: arrestato 19enne

Ha rubato all’interno di un appartamento ma poi, complice la stanchezza, invece di fuggire via, si è addormentato sul letto del padrone di casa ed è stato fermato dai carabinieri di Roma piazza Dante. L’episodio è avvenuto ieri in un immobile di via Ludovico Muratori, in zona Celio, a Roma.

L’arrestato, un ragazzo di 19 anni, è stato processato questa mattina per direttissima con l’accusa di tentato furto. Il giudice ha accolto la richiesta del pm - divieto di dimora nel comune di Roma -, disponendo però la liberazione per il ragazzo. Il 19enne, ascoltato in aula, ha «ammesso l’addebito».

«La porta era socchiusa, con un pezzo di ferro mi sono aiutato, ho spinto e sono entrato - ha raccontato -. Il pezzo di ferro l’ho trovato per strada». «Lo zaino non era il mio, l’ho trovato lì. Ho messo tutto quello che ho trovato in questo zaino, poi sono andato a riposarmi e mi sono addormentato», ha ricostruito.