Ergastolano esce dal carcere e sfregia con l'acido la compagna e l'accoltella, arrestato

Doveva rientrare in carcere ieri sera a Parma, ma è scappato in auto dopo aver sfregiato e accoltellato la compagna. Un 61enne condannato all’ergastolo e detenuto nel carcere di Parma, dopo l’aggressione alla donna e la fuga, è stato arrestato nell’Aretino dopo un inseguimento di 300 chilometri.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo, che godeva del regime di semilibertà, era uscito dal carcere di Parma ieri mattina per andare al lavoro. Poi all’ora di cena, l’uomo ha raggiunto l’abitazione dove si trovava la compagna e qui si è consumata l’aggressione. I due hanno prima iniziato a litigare, poi il 61enne ha gettato dell’acido addosso alla donna, una 54enne, e l’ha accoltellata. Ad allertare i soccorsi è stato un passante. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Parma, che hanno ricostruito l’accaduto, grazie anche ad alcuni testimoni.

La donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, è in prognosi riservata e in osservazione in un’area dedicata del Pronto soccorso. Il compagno è scappato. Una volta capito che il 61enne si era diretto verso sud, i carabinieri di Parma hanno iniziato l’inseguimento.