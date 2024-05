Ingv, ricerca svela l'eruzione "nascosta" del 2023 sull'Etna. C'era una tempesta di neve, colata inosservata per 10 giorni

Un’eruzione vulcanica avvenuta durante una tempesta di neve sul finire di maggio, che ha generato un flusso piroclastico rimasto 'inosservatò per circa 10 giorni, fino a quando le condizioni meteo sono migliorate e ai ricercatori è stato possibile accedere alle aree sommitali del vulcano. Sembrerebbe letteratura ma è quanto è accaduto il 21 maggio del 2023 sull'Etna, come descritto nello studio «A Hidden Eruption: The 21 May 2023 Paroxysm of the Etna Volcano (Italy)» realizzato da ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, delle università dell’Aquila e di Cagliari e de la Sapienza di Roma.

«Il nostro lavoro, oltre a descrivere scientificamente l'evento eruttivo che ha interessato il cratere di Sud-Est dell’Etna, ha voluto richiamare l’attenzione sull'importanza e sull'efficacia dei sistemi di monitoraggio da remoto dell’Ingv - spiega Emanuela De Beni, vulcanologa dell’Osservatorio Etneo dell’Ingv e co-autrice dello studio - infatti, nonostante il cattivo tempo avesse oscurato le telecamere di videosorveglianza installate sul vulcano, le altre hanno funzionato correttamente e i segnali sono prontamente arrivati alla nostra sala operativa di Catania, segnalandoci che era in corso un’eruzione con fontana di lava ed emissione di due colate, una verso Sud e l'altra verso Est».