La7, Mentana: "Se azienda tace su Gruber trarrò conseguenze"

«Mi siedo qui da 14 anni, e non ho mai offeso volontariamente nessuno, tantomeno chi lavora per la stessa emittente. Gradirei reciprocità, e che da parte dell’azienda per cui lavoro non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo se ci sarà stato qualcosa, sennò ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze». Lo ha detto il direttore del tg La7, Enrico Mentana, chiudendo l’edizione delle 20 del telegiornale, dove ha risposto con una dura replica alle critiche di Lilli Gruber, che aveva lamentato uno «sforamento» del tg ai danni del suo programma.

«Ieri sera siamo andati un pò lunghi - ha spiegato Mentana - era una giornata cruciale, le prospettive di pace in Medio Oriente, la tragedia terribile di Casteldaccia, e tante altre notizie. In più i sondaggi politici e la data room di Gabanelli. Come ogni lunedì siamo andati un pò lunghi ma era concordato con la rete. Lilli Gruber ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive per me».