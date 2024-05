Arresto Matteo Falcinelli, spunta un nuovo video: “Pago la cauzione”. Gli agenti: “No, è corruzione”

Spunta un nuovo video dell’arresto di Matteo Falcinelli, il ragazzo di 26 anni tenuto legato e malmenato dalla polizia di Miami nel febbraio scorso. Nel filmato si vede il giovane visibilmente provato che si rivolge agli agenti affermando: «per favore non ho fatto nulla" aggiungendo di essere «disposto a pagare anche una cauzione» per potere tornare in libertà «se ci fosse una qualche accusa nei suoi confronti dalla quale è pronto a difendersi». A quel punto i poliziotti rispondono che «non è il caso di parlare di pagamenti perché in questo paese non funziona così e potremmo contestarti la corruzione». Matteo capisce che gli agenti hanno volutamente frainteso la sua richiesta e replica «non vi rigirate le cose, io non ho detto questo, non dite cose sbagliate». I poliziotti quindi lo invitano a «calmarsi e restare seduto per alcuni minuti. Stiamo redigendo dei documenti e in 10 minuti andrà davanti allo corte».