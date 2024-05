Scontri tra polizia e manifestanti agli Stati generali della natalità: una ragazza ferita alla testa

Cariche, manganellate e lancio di oggetti al corteo degli studenti di questa mattina per protestare contro gli Stati generali della natalità. I manifestanti, partiti da piazzale degli Eroi, hanno cercato di raggiungere via della Conciliazione, dove si trova l’Auditorium, ma sono stati fermati dai poliziotti in tenuta antisommossa, che hanno impedito al corteo di raggiungere la zona dove si trova anche Papa Francesco. Durante i disordini ci sono stati lanci di fioriere e scooter gettati in terra. La polizia ha fermato i manifestanti con manganellate. Una ragazza è stata ferita alla testa. Due poliziotti sono invece al San Carlo di Nancy per contusioni.

“La polizia - denuncia il collettivo universitario Osa - carica con violenza il corteo di studenti e studentesse contro gli Stati Generali della Natalità, a cui oggi partecipa Valditara. L’ipocrisia di questo governo reazionario, che parla di natalità mentre semina morte, oppressione e precarietà, è infame. Ecco il vero volto del Governo Meloni: repressione e manganelli, i veri intolleranti e censuratori siete voi. Noi non ci fermeremo, il 1 giugno saremo in piazza per la manifestazione nazionale contro questo governo, per cacciarlo via”.