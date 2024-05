Il personal trainer Cristiano Iovino picchiato dopo la lite con Fedez in un locale: aperta un'inchiesta

Prima la lite in discoteca con Fedez, gli amici e il suo entourage e poi il pestaggio fuori la casa milanese di Cristiano Iovino, il personal trainer che il prossimo 31 maggio deporrà come testimone della difesa di Francesco Totti al Tribunale di Roma sulla presunta infedeltà di Ilary Blasi nella causa di separazione.

La vicenda romana - come emerge dalle indagini della Procura di Milano - non avrebbe nulla a che vedere con quanto successo nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso. Come apprende l’AGI, dopo le anticipazioni di alcuni quotidiani, Iovino e Fedez si sarebbero incrociati nella discoteca The Club in zona Moscova.

Un apprezzamento rivolto dal personal trainer a una ragazza della compagnia di Fedez avrebbe acceso gli animi con lanci di bicchieri e bottiglie nell’area privè. Entrambi quindi sarebbero stati cacciati dai buttafuori del locale.

Un primo tentativo di chiarimento con uno scambio di messaggi sarebbe naufragato. Alle 3.30 in via Marco Ulpio Traiano, Iovino prima di entrare in casa è stato aggredito e picchiato da 8-9 uomini, vestiti di nero e incappucciati, scesi da un van. Tra loro ci sarebbero stati - secondo la procura - alcuni ultrà del Milan, che negli ultimi mesi sono stati spesso visti uscire con Fedez e in alcuni casi hanno svolto per lui le mansioni di bodyguard.

Sulla vicenda vuole vederci chiaro la Procura di Milano che ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di rissa e lesioni nei confronti di Iovino iscrivendo il nome di un indagato. Il personal trainer romano, tuttavia, ad oggi non ha sporto denuncia e quindi l’ipotesi di lesioni verrà stralciata se questi non cambierà idea nei prossimi due mesi e mezzo.

Quella sera il 37enne romano aveva pure rifiutato il trasporto in pronto soccorso. A far intervenire un’ambulanza e successivamente i carabinieri, su segnalazione del 118, erano stati due vigilantes del complesso residenziale di Iovino, che hanno assistito al pestaggio.