Superbonus: detrazioni "spalmate" in 10 anni per le spese del biennio 2025-2026. Ma è polemica Tajani-Giorgetti

E’ stato trasmesso nella notte dal governo alla Commissione Finanze del Senato il testo che include anche l’emendamento "spalma-crediti" al decreto superbonus . Il provvedimento prevede che le spese sostenute nel biennio 2025-2026 ricorrendo al superbonus siano detratte non più in 4 anni ma in 10. Si calcola che per il prossimo anno le detrazioni fruibili ammontino a 6.211 milioni di euro, mentre per il 2026 l’ammontare è pari a 5.780 milioni, per un importo complessivo di circa 12 miliardi.

Tajani: leali con Governo ma non omologati

«Sono lealissimo nei confronti del Governo, ma sono anche diverso da altre forze che sono nel Governo. Essere leali non significa omologarsi». Lo dice Antonio Tajani, tornando sulla questione Superbonus nel suo intervento alla due giorni del Forum nazionale organizzato dalla Piccola industria di Confindustria al Museo ferroviario di Pietrarsa (Napoli). «Rispetto a quanto detto - argomenta - il testo presentato questa notte è migliorato. Rimane un principio che è in contrasto con la nostra civiltà giuridica, cioè che non si possono imporre norme che abbiano effetto retroattivo, nè per quanto riguarda diritto civile nè penale. Anche per gli aspetti fiscali, non puoi imporre una regola fiscale a persone che si sono comportate regolarmente». Il vicepremier e ministro degli Esteri spiega poi che Forza Italia «è libera di dire che non è d’accordo e che quel testo va migliorato. Non sottovaluto il rischio a causa del Superbonus sui conti pubblici - fa notare - dico che quando si interviene bisogna farlo con norme che riguardano il futuro e non possono imporre qualcosa a chi ha rispettato la legge nel passato. C'è stata una stretta, siamo passati dal 110 al 70, che è una cosa giusta. Abbiamo stretto i freni e possiamo stringerli ulteriormente, ma si stringono dal giorno dopo all’approvazione della nuova norma». Tajani chiarisce poi la sua posizione è espressa «con rispetto nei confronti di Giorgetti, che è un collega di Governo e un amico. E’ un dibattito costruttivo - aggiunge - è normale amministrazione, non c'è nessuno scontro, ma credo sia giusto dirlo apertamente».

Giorgetti: Tajani se ne farà una ragione

«Tajani quando leggerà l'emendamento capirà il buonsenso che l’ha ispirato, credo che se ne farà una ragione anche lui, perché altrimenti dovremo andare a ridiscutere tante spese che abbiamo. Io ad esempio non è che introduco il tema se sia opportuno tenere tutte queste missioni militari che abbiamo nel mondo, che magari potremo ridispiegare nel Mediterraneo». Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a Modena per un’iniziativa elettorale della Lega.